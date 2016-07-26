Волейболистки «Енисея» впервые выиграли медали чемпионата России

Вчера, 25 апреля, красноярская женская волейбольная команда «Енисей» впервые в своей истории выиграла бронзовые медали чемпионата России среди команд элитного дивизиона.

За медали красноярки боролись с «Уралочкой-НТМК» из Екатеринбурга. Серия велась до трех побед. «Енисею» удалось одержать одну победу на выезде и две дома, на счету их соперниц — только один выигранный матч серии.

Накануне в решающей встрече, которая проходила в Красноярске, победитель определился в пяти партиях, причем первые две остались за уральской командой: 25:27 и 14:25. Перед началом третьего сета наставник красноярок Александр Кошкин сумел правильно настроить подопечных:

«Я сказал им не смотреть на счет — просто третья партия, 0:0, все сначала начинается. Нам нужно было брать три партии, у нас не было права на ошибку», — рассказал он.

В третьем отрезке, уступая 12:15, хозяйки матча сделали рывок до 20:17, удачно сыграв на блоке и воспользовавшись ошибками «Уралочки». Нервная концовка сета осталась за «Енисеем» — 25:23.

Четвертая партия тоже получилась неровной: хозяйки сначала вырвались вперед, а затем полностью растеряли преимущество — с 13:7 до 17:18. «Далее надежно сыграла на приеме Щеглова, а Осичкина стала единственной, кому удалось остановить скидку Марины Бабешиной — 20:18. Трижды прошли между рук блокирующих „Уралочки“ атаки Гарелик, Ефимова добавила скидку — 25:20, и „Енисей“ сравнял счет по партиям», — рассказали в пресс-службе ВК «Енисей».

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В пятом сете «Енисею» удалось уже на старте получить большой задел (8:4, 10:6) и удержали его остатки до финального свистка — 15:13. Героем партии стала Мария Фролова, забившая самые важные и сложные мячи.

«Я безумно счастлив, счастлив за девчонок, — сказал после матча и. о. главного тренера ВК „Енисей“ Александр Кошкин. — Они проделали огромный путь. Только мы внутри коллектива знаем, чего нам это стоило. Мы в этом году как-то перевернули отношение к женскому волейболу. Нас стали больше поддерживать. Спасибо всем нашим болельщикам, это наша общая победа!».