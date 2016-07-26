В Красноярском крае станет больше спасателей

В Красноярске и крае увеличат штатную численность спасателей, а также оборудуют новые посты. Об этом накануне на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания края рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ региона Евгений Афанасьев.

Он рассказал, что новый пост КГКУ «Спасатель» будет создан на территории заповедника «Столбы». В этом году на это потребуется 7 млн 822 тысячи рублей. Финансы пойдут на увеличение штата учреждения — на 12 спасателей, материально-техническое оснащение, страхование, компенсацию за горячее питание, приобретение форменной одежды. В 2018 году расходы составят 8 млн 600 тысяч рублей; в 2019 году — 7 млн 720 тысяч.

Также для подразделений КГКУ «Спасатель» в Зеленогорске построят новое административное здание. Старое возводилось еще в 1957 году, а пристройка — в 1963 году, капитальный ремонт не проводился, помещения пришли в аварийное состояние.

«Вообще изначально здание было насосной станцией города, оно не приспособлено к размещению в нем поисково-спасательного отряда, там нет отапливаемых зимой гаражных боксов, складов, а также водоснабжения и канализации», — пояснил замминистра.

В 2015 году 1 млн 700 тысяч рублей давалось на разработку проектно-сметной документации для реконструкции помещений Зеленогорского поисково-спасательного отделения КГКУ «Спасатель». Документация разработана, на нее получено положительное заключение государственной экспертизы. Новое двухэтажное здание площадью более 636 «квадратов» планируется построить за два года. В 2017 году расходы составят 10 млн 158 тысяч рублей, в 2018 году — 38 млн.

Материалы по теме Крылья МЧС: как устроена авиация спасателей Превращаем самолёт в летающий госпиталь

Евгений Афанасьев также доложил, что сумма субсидий бюджетам муниципальных образований края на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны составит 15 млн 368 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на оснащение десяти постов добровольной пожарной охраны: ремонт и переоборудование зданий для использования в дальнейшем в качестве пожарных депо, обустройство помещений для суточного дежурства личного состава, материально-техническое оснащение постов и другое.

Средства из бюджета также выделяются и на подпрограмму «Профилактика правонарушений». Так, предлагается перераспределить расходы между мероприятиями. На 300 тысяч рублей увеличены расходы на поощрение граждан, которые оказывают полиции помощь в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, с одновременным уменьшением расходов на мероприятие по приему за вознаграждение от граждан незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Это нужно для своевременного поощрения граждан за их активность. Что касается вознаграждения за сдачу оружия и боеприпасов, то был проведен анализ: сумма осваивалась по итогам года не в полном объеме, поэтому и было принято такое целесообразное решение», — добавил Афанасьев.

По итогам доклада краевые парламентарии приняли информацию к сведению.