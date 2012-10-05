Похититель сноубордов со спортивной базы отправится в колонию

За кражу 6 сноубордов житель Дивногорска получил реальный и почти максимальный срок — его отправили в колонию на 4 года. Под уголовное преследование попал 26-летний парень, который ранее уже был судим.

В полицию обратились несколько мужчин с заявлением о краже спортивного снаряжения. Они рассказали, что спортинвентарь находился в неохраняемом вагончике возле спортивной базы. Злоумышленник с помощью подручных средств разбил окно и похитил 6 сноубордов, которые продал, а деньги потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.

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Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Накануне суд признал его виновным и приговорил 3 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Отметим, максимальный срок по этой статье составляет 5 лет лишения свободы.