Репортаж из соцcетей: Здравствуй, лужа!

Голь на выдумки хитра. Просто выходишь из офиса и встаешь на доску!
Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:51 PDT
Вот еще один простой в исполнении, но беспроигрышный вариант — знаменитого каннибала узнает каждый!
Даже психопаты любят катать! ____________________________________ #курортыкрасноярскогокрая #горнолужник #докторлектер #ганнибал #завтракнаприроде #бобролог #бигситилайф #intothewild #krasnoyarsk #изсибирислюбовью #мойкрасноярск #сибирь #mykrasnoyarsk #siberia #fromsiberiawithlove #wildernessculture #myadventure #outdoor #mykrsk #красноярск
Публикация от panda_alex (@panda_alex) Апр 16 2017 в 1:02 PDT
Конечно, избалованную публику таким не впечатлить. А вот костюмом сумоиста — запросто!
Еще немного #горнолужник #зимнийгорнолужник
Публикация от Мария Околелова 😜 (@masha_oks) Апр 16 2017 в 7:46 PDT
Меч в огне тоже сгодится...
Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:52 PDT
Но круче всего — задействовать спецэффекты. Встречайте «Железного человека» по-советски!
Конкурс Зимний Горнолужник в Красноярске! Спуск в костюмах в лужу. 🎿🏊Виктор Бирюков в костюме ,,Красной машины КГБ СССР,, на горных лыжах #горнолужник2017😎 #горнолужник #зимнийгорнолужник
Публикация от Твой Турагент (@tvoy_tur_agent) Апр 16 2017 в 3:30 PDT
Если спасаться от смертельно опасного вируса, то только на борде и с сигнальными шашками в руках.
❕ Ежегодный горнолужник! 🏄🏻‍♀️ #бобровыйлог #горнолужник #красноярск
Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Апр 16 2017 в 1:28 PDT
Впрочем, можно и в боксерских трусах.
Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 10:23 PDT
А теперь просьба убрать от экранов детей. «Горнолужницы», как всегда, покоряют зрителей и судей нескромными нарядами.
Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:51 PDT
И танцем доброй феи.
Публикация от Виктория Дойна (@victoriadoina) Апр 16 2017 в 6:47 PDT
Лилу из «Пятого элемента» и фея
#горнолужник #горнолужник2017 #девушки #makeup #красота #5элемент #феечка
Публикация от Мария (@mashavidisheva) Апр 16 2017 в 5:34 PDT
Всё правильно. Назад лучше не оглядываться...
«Горнолужник» закончился. Мокрая Мэрилин строит нам глазки😉 #горнолужник #горнолужник2017 #bobrolog
Публикация от Maria Zvereva (@veltasmaria) Апр 16 2017 в 1:47 PDT
До встречи на «Летнем горнолужнике»! Чебурашку это тоже касается.
А вот и наш Че на склоне! 😂 @kindenis24 респект 💪🏻 #горнолужник #иксыбар #бобролог #xxxxxbar
Публикация от Бар Иксы.г.Красноярск.xxxxxbar (@x.x.x.x.x.bar) Апр 16 2017 в 1:37 PDT