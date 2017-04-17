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Репортаж из соцcетей: Здравствуй, лужа!

Репортаж из соцcетей: Здравствуй, лужа!

18+ запрещено для детей
Интернет-газета Newslab.ru
17.04.2017
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Голь на выдумки хитра. Просто выходишь из офиса и встаешь на доску!

Вот еще один простой в исполнении, но беспроигрышный вариант — знаменитого каннибала узнает каждый!

Конечно, избалованную публику таким не впечатлить. А вот костюмом сумоиста — запросто!

Еще немного #горнолужник #зимнийгорнолужник

Публикация от Мария Околелова 😜 (@masha_oks) Апр 16 2017 в 7:46 PDT

Меч в огне тоже сгодится...

Но круче всего — задействовать спецэффекты. Встречайте «Железного человека» по-советски!

Если спасаться от смертельно опасного вируса, то только на борде и с сигнальными шашками в руках.

❕ Ежегодный горнолужник! 🏄🏻&zwj;♀️ #бобровыйлог #горнолужник #красноярск

Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Апр 16 2017 в 1:28 PDT

Впрочем, можно и в боксерских трусах.

А теперь просьба убрать от экранов детей. «Горнолужницы», как всегда, покоряют зрителей и судей нескромными нарядами.

И танцем доброй феи.

#горнолужник2017 #горнолужник

Публикация от Виктория Дойна (@victoriadoina) Апр 16 2017 в 6:47 PDT

Лилу из «Пятого элемента» и фея

#горнолужник #горнолужник2017 #девушки #makeup #красота #5элемент #феечка

Публикация от Мария (@mashavidisheva) Апр 16 2017 в 5:34 PDT

Всё правильно. Назад лучше не оглядываться...

До встречи на «Летнем горнолужнике»! Чебурашку это тоже касается.

А вот и наш Че на склоне! 😂 @kindenis24 респект 💪🏻 #горнолужник #иксыбар #бобролог #xxxxxbar

Публикация от Бар Иксы.г.Красноярск.xxxxxbar (@x.x.x.x.x.bar) Апр 16 2017 в 1:37 PDT

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