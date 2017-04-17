Репортаж из соцcетей: Здравствуй, лужа!

На выходных в красноярском «Бобровом логу» вот уже в 10-й раз прошли самые отвязные и веселые соревнования уходящего сезона — «Зимний горнолужник». Задача участников, если кто не помнит, придумать костюм покруче, встать на лыжи или сноуборд и преодолеть 25-метровую лужу. Ну, по крайней мере, попытаться. Смотрим, как это было!

Голь на выдумки хитра. Просто выходишь из офиса и встаешь на доску!

Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:51 PDT

Вот еще один простой в исполнении, но беспроигрышный вариант — знаменитого каннибала узнает каждый!

Конечно, избалованную публику таким не впечатлить. А вот костюмом сумоиста — запросто!

Еще немного #горнолужник #зимнийгорнолужник Публикация от Мария Околелова 😜 (@masha_oks) Апр 16 2017 в 7:46 PDT

Меч в огне тоже сгодится...

Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:52 PDT

Но круче всего — задействовать спецэффекты. Встречайте «Железного человека» по-советски!

Конкурс Зимний Горнолужник в Красноярске! Спуск в костюмах в лужу. 🎿🏊Виктор Бирюков в костюме ,,Красной машины КГБ СССР,, на горных лыжах #горнолужник2017😎 #горнолужник #зимнийгорнолужник Публикация от Твой Турагент (@tvoy_tur_agent) Апр 16 2017 в 3:30 PDT

Если спасаться от смертельно опасного вируса, то только на борде и с сигнальными шашками в руках.

❕ Ежегодный горнолужник! 🏄🏻‍♀️ #бобровыйлог #горнолужник #красноярск Публикация от 🌹🌷🌺🌻ЖАННА🌹🌷🌼🌸💐 (@zhannakacharova) Апр 16 2017 в 1:28 PDT

Впрочем, можно и в боксерских трусах.

Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 10:23 PDT

А теперь просьба убрать от экранов детей. «Горнолужницы», как всегда, покоряют зрителей и судей нескромными нарядами.

Публикация от 😽🐼😻🐶🐰🐙🐴🐺🐬🐘🐎🐩🐕🐈🦄🐧 (@shihaleeva_foto) Апр 16 2017 в 3:51 PDT

И танцем доброй феи.

#горнолужник2017 #горнолужник Публикация от Виктория Дойна (@victoriadoina) Апр 16 2017 в 6:47 PDT

Лилу из «Пятого элемента» и фея

#горнолужник #горнолужник2017 #девушки #makeup #красота #5элемент #феечка Публикация от Мария (@mashavidisheva) Апр 16 2017 в 5:34 PDT

Всё правильно. Назад лучше не оглядываться...

«Горнолужник» закончился. Мокрая Мэрилин строит нам глазки😉 #горнолужник #горнолужник2017 #bobrolog Публикация от Maria Zvereva (@veltasmaria) Апр 16 2017 в 1:47 PDT

До встречи на «Летнем горнолужнике»! Чебурашку это тоже касается.