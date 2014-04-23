В Сибири установили рекорд по полуобнаженному спуску с горы

В субботу, 22 апреля, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области почти 1500 лыжников и сноубордистов устроили массовый полуобнаженный спуск. Как сообщает издание Vse42.ru, его признали самым массовым заездом в купальниках в стране. Точное количество участников составило 1498 любителей горных лыж и сноубордистов.

Сообщается, что это на 387 человек больше, чем годом ранее, и почти на 300 больше, чем предыдущее достижение, зафиксированное в Сочи. Таким образом, участникам удалось установить новый российский рекорд, который зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

1️⃣4️⃣9️⃣8️⃣ человек, рекорд установлен‼️✅ #grelkafest2017#sheregesh#GRELKAFEST#грелкабар#geshgirls#geshonline#geshonline_лыжницы⛷ Публикация от Barbariska💞 (@kirsanovanatali) Апр 22 2017 в 9:25 PDT

#megabus_pro#GrelkaFest#grelka#sheregesh#gesh#krasnoyarsk Публикация от @marina_guzova Апр 22 2017 в 2:06 PDT

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По данным организаторов фестиваля GrelkaFest, в «раздетом» заезде участвовали спортсмены из Кемеровской области, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, а также из-за рубежа — Индии, Китая, Италии, Германии, Франции и США.

Всего же Шерегеш в день мероприятия посетило 6 тысяч туристов.