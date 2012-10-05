Владельцы 199 участков на будущей дороге по Волочаевской согласились на переезд

Большая часть семей, земельные участки которых попадают под снос в связи со строительством улицы Волочаевской, согласилась на переезд, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства городской администрации.

Уже проведена оценка 307 изымаемых земельных участков и 461 расположенного на них объекта (всего необходимо оценить 344 земельных участка и 551 объект). Владельцы 199 земельных участков согласились с предложенными вариантами переезда или компенсации. 136 земельных участков уже освобождено от строений.

Собственники 38 земельных участков (12 % от общего количества) не согласились с условиями переезда и обратились в суд.

«Это привычный процент несогласных при расселении граждан. Так, при освобождении территории для строительства подходов к 4-му мосту таких судебных споров было даже немного больше — порядка 20 %. Вместе с тем все вопросы удалось урегулировать, людей расселить, дома снести и построить дорожные развязки в установленный срок», — рассказала заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь.

Напомним, что с 2015 года сроки, в течение которых граждане могут рассматривать предложение муниципалитета о расселении в связи с государственной или муниципальной нуждой, сократились. Если ранее на это давался год, то сейчас 90 дней, после чего администрация города может инициировать обращение в суд. Но и этот период по договоренности с гражданами сокращается до минимума.

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«Мы признательны тем гражданам, которые идут навстречу и принимают то или иное решение в первые дни после ознакомления с отчётом об оценке, — отметил руководитель Управления капитального строительства Красноярска Юрий Шестопалов. — И таких большинство. Это дает нам право обратиться в суд досрочно, не дожидаясь окончания периода 90 дней. Кроме того, суды, учитывая значимость строительства магистрали, рассматривают дела о расселении максимально оперативно. Уже в рамках первого заседания назначается судебная оценка. Также налажено эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, нотариусами и Росреестром».

Напомним, автодорога в створе улицы Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова включена в перечень объектов Универсиады. Жителей деревянных домов, попадающих в зону сноса, расселяют. Если собственники согласны с предлагаемым вариантом жилья, то их заселяют в новые квартиры на пересечении улиц Советской и Корнеева. Также взамен новой квартиры красноярцы могут получить денежную компенсацию в соответствии с экспертной оценкой.

В департаменте градостроительства отмечают, что уже сейчас дом на ул. Советской — Корнеева почти весь заселен, и у владельцев жилья в районе будущей дороги остается только вариант — с получением компенсации.