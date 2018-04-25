В Николаевке надеются сохранить от сноса уникальный дуб (видео)

В красноярской Николаевке по просьбам жителей постараются сохранить взрослый дуб — один из немногих в городе.

Дерево растет на ул. Чкалова, в зоне строительства Волочаевской дороги. Первоначально его планировалось снести, но местные жители встали на защиту дуба и обратились за помощью к журналистам. Их позицию поддержали биологи — специалисты отметили, что дубы нехарактерны для Сибири и заслуживают охраны.

В КрУДор решили пойти на встречу просьбам красноярцев. Дерево будет находиться в зоне пешеходной дорожки, и это, вероятно, позволит его сохранить.

«Вчера проектировщики еще раз рассмотрели этот вопрос. Дуб растет в том месте, где планируется пешеходный тротуар. В этом случае есть техническая возможность при подготовке рабочей документации предусмотреть работу так, чтобы дуб остался на месте. По мнению проектировщиков, скорее всего мы сохраним это насаждение. Если оно не будет с точки зрения безопасности влиять ни на что — ни на пешеходов, ни на проезжающие машины, то дуб сохраним. Высока вероятность, что так и будет», — рассказал Newslab.ru пресс-секретарь КрУДор Александр Марков.