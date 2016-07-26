Красноярские предприятия СГК снизили объем выбросов

Общий объем выбросов теплоэлектроцентралей СГК в Красноярске в 1 квартале 2017 года сократился на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме для трех ТЭЦ краевого центра уменьшение произошло на 2 729,7 тонны.

Это объясняется погодными условиями — более теплым началом года, способствующим снижению потребления топлива станциями. Средняя температура воздуха в январе — марте 2017 года была на 3,1 °C выше, чем в январе — марте 2016 года, причем температуры января отличались более чем на 8 °C. В условиях повышения среднемесячных температур сократился отпуск тепловой энергии потребителям.

Красноярские ТЭЦ I квартал Разница 2016 г., тонн 2017 г., тонн тонн % Красноярская ТЭЦ-1 5 901,26 5 846,90 -54,36 -0,9% Красноярская ТЭЦ-2 5 261,03 4 468,69 -792,34 -15,1% Красноярская ТЭЦ-3 5 628,60 3 745,64 -1 882,96 -33,5% Итого по Красноярску 16 790,89 14 061,22 -2 729,67 -16,3%

Что касается суммарного снижения объема выбросов в атмосферу на предприятиях СГК в Красноярском крае, то наибольший процент по уменьшению нагрузки на атмосферу в первом квартале 2017 года зафиксирован на Канской ТЭЦ — 35,3 %. За счет реконструкции в 2016 году батарейных циклонных уловителей на двух котлоагрегатах станции объем выбросов неорганической пыли сократился более чем на 43 %.

В целом в городах присутствия Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае за первые три месяца текущего года объем выбросов снизился на 14,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.