Красноярские предприятия СГК снизили объем выбросов

Общий объем выбросов теплоэлектроцентралей СГК в Красноярске в 1 квартале 2017 года сократился на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме для трех ТЭЦ краевого центра уменьшение произошло на 2 729,7 тонны.
Это объясняется погодными условиями — более теплым началом года, способствующим снижению потребления топлива станциями. Средняя температура воздуха в январе — марте 2017 года была на 3,1 °C выше, чем в январе — марте 2016 года, причем температуры января отличались более чем на 8 °C. В условиях повышения среднемесячных температур сократился отпуск тепловой энергии потребителям.
|
Красноярские ТЭЦ
|
I квартал
|
Разница
|
2016 г., тонн
|
2017 г., тонн
|
тонн
|
%
|
Красноярская ТЭЦ-1
|
5 901,26
|
5 846,90
|
-54,36
|
-0,9%
|
Красноярская ТЭЦ-2
|
5 261,03
|
4 468,69
|
-792,34
|
-15,1%
|
Красноярская ТЭЦ-3
|
5 628,60
|
3 745,64
|
-1 882,96
|
-33,5%
|
Итого по Красноярску
|
16 790,89
|
14 061,22
|
-2 729,67
|
-16,3%
Что касается суммарного снижения объема выбросов в атмосферу на предприятиях СГК в Красноярском крае, то наибольший процент по уменьшению нагрузки на атмосферу в первом квартале 2017 года зафиксирован на Канской ТЭЦ — 35,3 %. За счет реконструкции в 2016 году батарейных циклонных уловителей на двух котлоагрегатах станции объем выбросов неорганической пыли сократился более чем на 43 %.
В целом в городах присутствия Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае за первые три месяца текущего года объем выбросов снизился на 14,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.