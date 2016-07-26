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Красноярские предприятия СГК снизили объем выбросов
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Красноярские предприятия СГК снизили объем выбросов

26 апреля 12:34
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Общий объем выбросов теплоэлектроцентралей СГК в Красноярске в 1 квартале 2017 года сократился на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме для трех ТЭЦ краевого центра уменьшение произошло на 2 729,7 тонны.

Это объясняется погодными условиями — более теплым началом года, способствующим снижению потребления топлива станциями. Средняя температура воздуха в январе — марте 2017 года была на 3,1 °C выше, чем в январе — марте 2016 года, причем температуры января отличались более чем на 8 °C. В условиях повышения среднемесячных температур сократился отпуск тепловой энергии потребителям.

Красноярские ТЭЦ

квартал

Разница

2016 г., тонн

2017 г., тонн

тонн

%

Красноярская ТЭЦ-1

5 901,26

5 846,90

-54,36

-0,9%

Красноярская ТЭЦ-2

5 261,03

4 468,69

-792,34

-15,1%

Красноярская ТЭЦ-3

5 628,60

3 745,64

-1 882,96

-33,5%

Итого по Красноярску

16 790,89

14 061,22

-2 729,67

-16,3%

Что касается суммарного снижения объема выбросов в атмосферу на предприятиях СГК в Красноярском крае, то наибольший процент по уменьшению нагрузки на атмосферу в первом квартале 2017 года зафиксирован на Канской ТЭЦ — 35,3 %. За счет реконструкции в 2016 году батарейных циклонных уловителей на двух котлоагрегатах станции объем выбросов неорганической пыли сократился более чем на 43 %.

В целом в городах присутствия Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае за первые три месяца текущего года объем выбросов снизился на 14,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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