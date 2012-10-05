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У водителя «Мерседеса» в Красноярске нашли крупную партию наркотиков
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У водителя «Мерседеса» в Красноярске нашли крупную партию наркотиков

26 апреля 17:24
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В Красноярске у водителя «Мерседеса» нашли крупную партию различных наркотиков, сообщили в пресс-службе полка ДПС. Задержали 43-летнего автомобилиста накануне на ул. Александра Матросова.

Дорожные полицейские остановили иномарку для проверки и заметили, что у водителя имеются признаки наркотического опьянения. Мужчину отстранили от управления машиной и направили в КНД для освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»
Фото: полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

Сотрудники ДПС обнаружили в водительской двери, в подлокотнике, а также в сумке водителя шприцы с жидкостью и вещество, расфасованное в пакетики.

«Экспертиза показала, что в свертках находились различные виды синтетических наркотиков общей массой 1,26 грамма, а также более 34 граммов героина», — рассказали в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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