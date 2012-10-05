У водителя «Мерседеса» в Красноярске нашли крупную партию наркотиков

В Красноярске у водителя «Мерседеса» нашли крупную партию различных наркотиков, сообщили в пресс-службе полка ДПС. Задержали 43-летнего автомобилиста накануне на ул. Александра Матросова.

Дорожные полицейские остановили иномарку для проверки и заметили, что у водителя имеются признаки наркотического опьянения. Мужчину отстранили от управления машиной и направили в КНД для освидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудники ДПС обнаружили в водительской двери, в подлокотнике, а также в сумке водителя шприцы с жидкостью и вещество, расфасованное в пакетики.