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Очевидцы сообщили о пожаре в красноярской гостинице (видео)
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Очевидцы сообщили о пожаре в красноярской гостинице (видео)

26 апреля 13:33
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Очевидцы сообщили о пожаре в гостинице Ленинского района Красноярска. Возгорание, которое сопровождалось сильным задымлением, произошло сегодня днем.

Со слов очевидцев, пожар вспыхнул в районе здания № 10а по ул. Мичурина. Согласно справочникам, там находятся гостиничный комплекс «Ривьера» и сауна. Однако в самой гостинице Newslab.ru заверили, что пожар произошел в гаражах по соседству, а комплекс не пострадал и работает в обычном режиме.

Пожар на Мичурина

Видео: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГУ МЧС не удалось получить оперативных данных о пожаре. Информации о пострадавших нет.

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