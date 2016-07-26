Очевидцы сообщили о пожаре в красноярской гостинице (видео)

Очевидцы сообщили о пожаре в гостинице Ленинского района Красноярска. Возгорание, которое сопровождалось сильным задымлением, произошло сегодня днем.

Со слов очевидцев, пожар вспыхнул в районе здания № 10а по ул. Мичурина. Согласно справочникам, там находятся гостиничный комплекс «Ривьера» и сауна. Однако в самой гостинице Newslab.ru заверили, что пожар произошел в гаражах по соседству, а комплекс не пострадал и работает в обычном режиме.

В пресс-службе ГУ МЧС не удалось получить оперативных данных о пожаре. Информации о пострадавших нет.