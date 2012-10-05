«Город в огне»: трава горит в разных районах Красноярска

В Красноярске с потеплением обострилась ситуация с горящей травой. Сообщения о травяных палах поступают пожарным сегодня с самого утра.

Сначала тушить пришлось траву на горе под часовней Параскевы Пятницы, затем пожарным поступил вызов в мкрн Солнечный, на ул. Тимошенкова, в Емельяновский район около дачных поселков, в район Светлогорского переулка, с Предмостной площади, Черемушек и с других районов города.

Горящую траву тушат оперативно, но тут же в другом районе города возникают новые очаги.

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Стоит отметить, что по данным Лесопожарного центра, уже зарегистрировано 5 лесных пожаров в Рыбинском, Саянском, Краснотуранском, Шушенском и Ермаковском районах на общей площади 29,5 га. Один очаг возгорания действует в авиационной труднодоступной зоне, остальные — в наземной. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а о горящей траве нужно оперативно сообщать в пожарную охрану по телефону 112 или 101.