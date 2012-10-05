Подросток пропал по дороге из школы: ищут в лесу

В лесах на юге Красноярского края полицейские и волонтеры четвертые стуки ищут 16-летнего минусинского школьника.

По данным волонтеров, он пропал 22 апреля — ушел из дома в селе Сухое Озеро в школу села Знаменка и не вернулся. В полицию о пропаже мальчика заявила его мать.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что после занятий в школе он пошел прогуляться с друзьями, после чего подростки направились по домам, однако Костя до настоящего времени домой не вернулся, его местонахождение неизвестно», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Минусинский».

Известно, что мальчик ранее не сбегал из дома, на учете в ПДН он не числится.

В настоящее время полицейские и волонтеры обследуют лес между селами — предположительно, по нему подросток мог возвращаться в сторону дома. Всех, кому что-либо известно о мальчике, просят звонить по телефонам полиции 8 (39132) 5-71-04, 2-46-17, 02; или связаться с волонтерами по номеру 8-950-996-60-66.

Высокий худощавый подросток со светлыми волнистыми волосами и зелеными глазами был одет в короткую черную куртку из кожзаменителя, синюю рубашку в белую полоску, темно-серые брюки и кроссовки темно-синего цвета.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: