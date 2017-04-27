Пропавшего после школы подростка нашли мертвым

Минусинского подростка, пропавшего по дороге из школы, нашли мертвым. Напомним, 16-летний мальчик исчез 22 апреля — он ушел из дома в селе Сухое Озеро в школу села Знаменка и не вернулся.
Как оказалось, после занятий в школе он пошел прогуляться с друзьями, но домой так и не пришел. Известно, что мальчик ранее не сбегал из дома.
Накануне ребенка нашли, но он был мертв. Волонтеры сообщили, что тело мальчика обнаружили 26 апреля, признаков насильственной смерти на нем не было. Где нашли мальчика и при каких обстоятельствах, пока не уточняется. Предположительно, с ним случился несчастный случай. При этом волонтеры отвергли версию о гибели в результате ДТП, которую высказали некоторые пользователи соцсетей.
Следователи рассказали, что мальчика нашли в поле возле одной из деревень. Скорее всего, он погиб от переохлаждения. В ГСУ СК по Красноярскому краю также уточнили, что перед исчезновением подросток распивал спиртное в компании своих несовершеннолетних друзей.