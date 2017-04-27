Пропавшего после школы подростка нашли мертвым

Минусинского подростка, пропавшего по дороге из школы, нашли мертвым. Напомним, 16-летний мальчик исчез 22 апреля — он ушел из дома в селе Сухое Озеро в школу села Знаменка и не вернулся.

Как оказалось, после занятий в школе он пошел прогуляться с друзьями, но домой так и не пришел. Известно, что мальчик ранее не сбегал из дома.

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Накануне ребенка нашли, но он был мертв. Волонтеры сообщили, что тело мальчика обнаружили 26 апреля, признаков насильственной смерти на нем не было. Где нашли мальчика и при каких обстоятельствах, пока не уточняется. Предположительно, с ним случился несчастный случай. При этом волонтеры отвергли версию о гибели в результате ДТП, которую высказали некоторые пользователи соцсетей.

Следователи рассказали, что мальчика нашли в поле возле одной из деревень. Скорее всего, он погиб от переохлаждения. В ГСУ СК по Красноярскому краю также уточнили, что перед исчезновением подросток распивал спиртное в компании своих несовершеннолетних друзей.