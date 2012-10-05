Возле школы в Иннокентьевском обустроят бульвар

В районе строящейся красноярской школы в жилом массиве Иннокентьевский (район улиц Молокова и Водопьянова) обустроят бульвар. Об этом стало известно в ходе выездного совещания главы Красноярска Эдхама Акбулатова.

Напомним, что школу возводят в рамках федеральной программы. Для участия в ней по поручению мэра разработали проект образовательного учреждения на 1280 мест. Он был включен в федеральный типовой реестр, что позволило получить дополнительные деньги из вышестоящих бюджетов на возведение еще двух школ.

С декабря 2016 года уже заключены муниципальные контракты на технологическое присоединение по электро- и теплоснабжению, водоотведению и водоснабжению. Обустроен котлован, свайные основания, идет монтаж перекрытий и укладка кирпичных перегородок. Работы ведутся в соответствии с откорректированным графиком, предусматривающим завершение строительства в декабре этого года.

Директор по строительству ЗАО «Фирма Культбытстрой» Петр Филиппов рассказал:

«Строительство идет в хорошем темпе, мы уже возвели 7,5 тысячи кубометров железобетонных конструкций. Завершить монтаж мы планируем в мае, в августе приступим к отделочным работам и благоустройству. Вместе с представителями субподрядных организаций ежедневно в три смены на стройплощадке работают 160 человек. Еженедельно мы проводим совещание с представителями УКСа города».

Новая школа, объединившись со школой № 151 (Алексеева, 22Д), станет частью крупного образовательного комплекса на почти 2,5 тысячи школьников. Перед управлением образования стоит задача сформировать педагогический коллектив, продумать все этапы процедуры объединения еще в этом учебном году, разъяснить родителям суть предстоящего объединения, отметили в мэрии.

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«При формировании педагогического коллектива необходимо взаимодействовать с Красноярским педагогическим университетом, Сибирским федеральным университетом, пригласить на работу в новую школу как молодых специалистов, так и педагогов со стажем. Важно, чтобы к завершению строительных работ коллектив сотрудников новой школы был полностью сформирован», — поставил задачу перед управлением образования глава города Красноярска.

В рамках благоустройства территории нового учреждения посадят деревья, которые образуют бульвар. Работы по озеленению начнутся уже в мае этого года.