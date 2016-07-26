«Кафе, лифты и душевые»: Красноярцам показали эскиз будущей набережной

Проектировщики представили эскизы будущего облика левобережной набережной Красноярска — от Стрелки до Регпалаты. Разработчики — московское КБ «Стрелка», красноярские студии «ПроектДевелопмент» и «А2» — обещают, что набережная превратится в «линейный парк».

Согласно опубликованным эскизам, около спуска к набережной из Центрального парка появится павильон с кафетерием, туалетом и душевыми. Рядом с Коммунальным мостом построят лифт — опять же с туалетами. Еще один лифт будет поднимать маломобильных граждан с набережной на Вантовый мост.

На месте бесплатной автопарковки в районе пересечения Дубровинского и Сурикова собираются разбить ландшафтный парк. На всем протяжении набережной обещают обустроить велосипедную дорожку.

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Напомним, в 2017 году набережную благоустроят по федеральному проекту «Формирование современной городской среды», на эти цели город получил 156 млн рублей.

Ранее архитекторы отмечали, что этих денег на все не хватит, поэтому решено в нынешнем году выполнить план лишь частично.