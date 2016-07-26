Представлен эскиз сквера вместо незаконного рынка в Северном

В ближайшее время в Красноярске появится новый сквер. Эскизы еще одного места отдыха для горожан представили инвесторы. Предполагается, что сквер будет возведен на пересечении улиц 9 Мая и Водопьянова на месте бывшего рынка «Казачий».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, долгие судебные разбирательства, которые шли между хозяйствующими субъектами и препятствовали реализации планов по застройке территории на протяжении двух лет, окончены. Теперь в планах мэрии возвести на территории физкультурно-спортивный комплекс и парк. На выездном совещании главе Советского района Владиславу Логинову инвесторы уже представили эскизы проекта.

«Это одно из мест, где в свое время был рынок, на его территории стояли временные торговые павильоны, ежедневный мусор, грязь. Администрацией города была проделана существенная работа, в том числе органы власти вмешивались в спор хозяйствующих субъектов. Сегодня мы видим территорию, которую получили в наследство. В этом году начнется её благоустройство. Первое, с чего необходимо начать — демонтаж плит, а затем приступать к посадке деревьев. Мы со своей стороны будем оказывать содействие, проводить на этом участке санитарные пятницы и субботники», — отметил Владислав Логинов.

Инвестор планирует разделить участок на две зоны — в одной возвести крупный спортивно-оздоровительный комплекс, где на 4500 кв. м будут организованы фитнес-зоны, бассейн с морской водой, залы для сквоша, теннисный корт, зоны сайкла, а в другой — парк, в котором будут зеленые насаждения, фонтан, архитектурные формы и зоны для отдыха горожан.

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Генеральный директор компании-инвестора СД «Альфа-капитал» Ксения Черданцева добавила: «В этом году мы сделаем планировку земельного участка и подготовим посадки к следующему году, то есть в мае — июне 2018 года будем высаживать комплексно деревья, а физкультурно-оздоровительный объект планируем завершить к Универсиаде-2019».

Добавим, график планируемых работ и эскизы проекта инвестор уже представил в районную администрацию. Кроме того, компания пообещала к 9 Мая навести порядок в будущем сквере и на прилегающей территории.