Красноярские власти усилят свои позиции в работе «КрасКома»

25 апреля между основными владельцами ООО «КрасКом» достигнуто соглашение о внесении правок в Устав компании, которые усилят роль администрации Красноярского края и города в управлении организацией. Предложение об изменении Устава внесли представители основного собственника в лице Сибирской генерирующей компании.

Предлагаемые СГК правки позволят расширить полномочия органов власти края и города и вовлечь их в принятие решений по деятельности «КрасКома».

В частности, изменения в Устав упразднят Совет директоров предприятия, распределив его полномочия между генеральным директором и общим собранием участников. Генеральный директор будет отвечать за оперативное управление производственной деятельностью, тогда как общее собрание будет принимать стратегические решения и решения по значимым сделкам.

Утверждать положения об оплате труда, заключать сделки на сумму свыше 100 млн рублей, за исключением публичных договоров по основном видам деятельности, сделки, связанные с приобретением угля, сделки по приобретению или отчуждению основных средств на сумму свыше 50 млн рублей «КрасКом» сможет заключать только с единогласного одобрения общего собрания участников.

Кроме того, общее собрание участников будет утверждать кредитную политику компании, инвестиционную программу, годовую программу капитальных ремонтов производственного оборудования, принимать решение о реорганизации общества. Позиция по вопросам актуализации Схем теплоснабжения, водоснабжения и электрических сетей Красноярского края будет также определяться общим собранием участников.

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Для контроля за деятельностью «КрасКома» со стороны органов власти предложено создать ревизионную комиссию, которая получает право проводить проверки, запрашивать от менеджмента любую информацию и документы. В ее состав войдут только представители миноритарных участников, к которым относится администрация города и края.

«Мы уверены, что предложенные нами и согласованные основными участниками изменения в Устав «КрасКома» позволят повысить эффективность работы предприятия, — отметил директор по правовым вопросам СГК Кирилл Трубицын. — Органы власти будут включены в процесс принятия ключевых решений, получат возможность влиять на деятельность предприятия. Это должно снять целый ряд противоречий и наладить стабильную и качественную работу «КрасКома в интересах потребителей и города».

Планируется, что изменения в Устав будут внесены на очередном собрании участников предприятия.