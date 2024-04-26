«Автоураган» на ул. 9 Мая выписал штрафов на 5 млн рублей

Прибор «Автоураган» на ул. 9 Мая за 2 недели работы выявил тысячи нарушений ПДД более чем на 5,5 млн рублей. Об этом сегодня рассказал замначальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений УГИБДД края Артем Шабанов.

Напомним, комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД заработал на перекрестке улиц 9 Мая и Авиаторов в конце марта. Сегодня в ГИБДД рассказали, что за две недели его работы удалось выявить более 5 тысяч нарушений на общую сумму более 5,6 млн рублей. Ежедневно камера фиксирует около 800 нарушений: из них 57 % — поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков, 32 % — проезд на запрещающий сигнал светофора, 11 % — выезд за стоп-линию.

Всего же по результатам работы комплексов фотовидеофиксации за три месяца 2017 года полицейские вынесли более 36 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 22 млн рублей.

Материалы по теме Опубликовано видео наезда на дорогую камеру фиксации нарушений в Красноярске

Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Юрий Васильев рассказал, что к началу лета на территории региона заработают еще 5 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, планируется оборудовать новыми камерами 19 перекрестков в Красноярске. Они также будут фиксировать сразу несколько видов нарушений.