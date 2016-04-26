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В центре Красноярска разбился трицикл известного байкера
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В центре Красноярска разбился трицикл известного байкера

26 апреля 18:11
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В центре Красноярска произошло ДТП с участием трицикла и автомобиля Toyota. Авария случилась в конце рабочего дня на перекрестке улиц Ленина и Кирова, рядом с пешеходным переходом.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что машина и трехколесный желтый мотоцикл, который, по предварительным данным, принадлежит известному красноярскому байкеру, получили серьезные повреждения. При этом автомобиль еще врезался в дорожный знак. Кто спровоцировал ДТП и есть ли в нем пострадавшие пока уточняется. Экипаж ДПС еще не добрался до аварии.

Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Этот же трицикл на открытии мотосезона 2014 года
Newslab.ru

Интернет-пользователи рассказали, что за несколько минут до аварии видели этот же мотоцикл, который якобы ехал на высокой скорости. Предположительно, водитель «Тойоты» поворачивал налево, не перестроившись для этого в соответствующий ряд. Эта информация проверяется. Со слов очевидцев, травмы получили водитель мототехники и его пассажирка, оба были в защитных шлемах.

«Открытие мотосезона еще не началось, но при этом каждый день на протяжении этой недели по одному стабильно сбивают», — посетовал один из комментаторов.

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