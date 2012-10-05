Мотоциклист отлетел на встречную полосу после тарана иномарки на Красрабе

На правобережье Красноярска автомобилист вытолкнул на встречную полосу мотоцикл, байкера пришлось госпитализировать. ДТП случилось в десятом часу вечера 25 апреля на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

35-летний водитель автомобиля Toyota при повороте с ул. Кольцевой направо, на проспект, не предоставил преимущества в движении 41-летнему мотоциклисту и врезался в него. От удара байкер отлетел на встречную полосу. Мотоциклиста госпитализировали, в настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в этом году в связи с установлением теплой и сухой погоды мотоциклисты уже выехали на улицы города. Мотовзвод красноярского полка ДПС тоже начал патрулировать улицы краевого центра раньше намеченной даты. Как и в прошлом сезоне, дороги патрулируют 10 полицейских.

«Красочные мотопатрули красноярцы могли увидеть на минувших выходных. Инспекторы уже выявили более 20 нарушений ПДД водителями мототранспорта. Также полицейские на мотоциклах задержали четверо детей до 16 лет, управлявших мопедами. С родителями юных правонарушителей проведена профилактическая работа, а транспортные средства поставлены на специализированную стоянку», — рассказали в пресс-службе полка.

Напомним, официальное открытие мотосезона в Красноярске состоится 29 апреля.