Иностранец сменил имя ради въезда в Абакан

В Хакасии поймали молодого иностранца, которому на 10 лет запретили въезжать на территорию России, сообщили в пресс-службе МВД республики.

24-летний гражданин Таджикистана приехал в Россию в этом месяце и жил в Абакане. Как оказалось, в феврале этого года он, находясь у себя на родине, поменял свой паспорт, изменив все установочные данные: фамилию, имя, дату рождения. Сделал он это намеренно, так как в начале года Управление по вопросам миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закрыло ему въезд на территорию России до 2027 года за нарушение миграционного законодательства.

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Теперь молодому человеку грозит выдворение за пределы страны либо привлечение к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.