На чердаке горевшего барака на Полтавской нашли целый арсенал

Гранаты, найденные на чердаке пострадавшего от пожара двухэтажного деревянного дома на ул. Полтавская в Красноярске, оказались боевыми.

Напоним, о подозрительной находке в полицию сегодня сообщили местные жители. Дом оцепили, и взрывотехники ОМОНа управления Росгвардии обследовали предметы и установили, что это 2 боевые ручные гранаты, при этом их запалы находились отдельно. Там же нашли 16 боевых патронов.

Бойцы ОМОНа передали гранаты и боеприпасы полицейским. По данному факту проводится проверка, в рамках которой также предстоит установить, как они там оказались.