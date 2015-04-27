«Родился в рубашке»: школьник зацепился курткой и избежал наезда на трассе (видео)

На трассе под Красноярском школьник зацепился курткой за ограждение, благодаря чему чудом спасся от неуправляемого автомобиля. Инцидент произошел 26 апреля на трассе «Красноярск — Железногорск» и попал на регистраторы.

Изначально в сети появилось видео, на котором было видно, как ВАЗ заносит перед пешеходным переходом, он оказывается на встречной полосе, разворачивается и ударяется о другую машину.

Затем интернет-пользователи обнародовали вторую запись, после просмотра которой стало известно, что под колеса ВАЗа едва не угодил мальчик-пешеход. Он буквально чудом избежал ДТП. Школьник хотел перейти дорогу по «зебре», но зацепился курткой за ограждение — это задержало его на несколько секунд. В это же время по крайней левой полосе мчался ВАЗ, который пролетел в нескольких метрах от мальчика и ушел в неуправляемый занос. Ребенок не пострадал.

Пользователи порадовались его удачливости и заявили, что он «родился в рубашке». «Мальчишку Ангел-хранитель уберег. Вот надо же было куртке зацепиться в этот момент. Мальчишка — красавец!!! Воспитан правильно. Как угорелый не побежал через дорогу. А, услышав тормоза, попятился», — подметила одна из интернет-пользовательниц.