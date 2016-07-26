Центр обслуживания клиентов «Красноярскэнерго» увеличивает часы работы

Со 2 мая Центр обслуживания клиентов филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компании ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» переходит на расширенный график работы: в будние дни с 8:00 до 20:00, а в субботу с 9:00 до 17:00.

В здании Центра на проспекте Свободном, 66а, можно подать заявку на технологическое присоединение, а также получить подробную информацию по вопросам сбора пакета документов для заключения договора. Здесь же можно подать заявку на установку, замену и опломбировку современных приборов учета.

«Мы понимаем, что нашим клиентам не всегда бывает просто разобраться в процедуре технологического присоединения: сложно самостоятельно определиться с мощностью, собрать необходимые документы и так далее, — рассказала начальник департамента взаимодействия с клиентами филиала „Красноярскэнерго“ Светлана Ломаева. — Мы в свою очередь не стоим на месте и пытаемся сделать эту процедуру максимально комфортной. Жители Красноярского края могут рассчитывать на получение подробных разъяснений по всем интересующим их вопросам в очной и заочной форме».

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Для тех, кто живет за пределами Красноярска, есть возможность подать заявку на техприсоединение с помощью сайта компании mrsk-sib.ru через раздел «Личный кабинет». У такого подхода есть целый ряд преимуществ, отмечают в компании: экономия времени, подача заявки без привязки к работе Центра, возможность отслеживания этапов прохождения заявки. В 2015 году через «Личный кабинет» было направлено около 600 заявок, в прошлом — уже 900. Все, что нужно, это правильно заполнить форму и прикрепить отсканированные документы. Все замечания к заявке также направляются через «личный кабинет».

С января в филиале доступна безвозмездная услуга «Энергоадвокат» — персональный менеджер для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который помогает в короткое время решить сложные вопросы по технологическому присоединению. Сотрудник филиала сопровождает клиента на всех этапах: от подачи заявки до заключения договора.