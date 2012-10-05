«Красноярскэнергосбыт» поторопил абонентов с регистрацией в личном кабинете

ПАО «Красноярскэнергосбыт» сообщает, что до 1 июня 2017 года абонентам компании необходимо пройти регистрацию в личном кабинете клиента. После 1 июня пользоваться возможностями сервиса «личный кабинет» без регистрации будет невозможно. Регистрация необходима для защиты личной информации пользователей — она позволит закрыть доступ к данным клиентов для посторонних лиц.

В личном кабинете клиенты могут просматривать историю начислений и платежей, баланс лицевого счета, вносить плату за электроэнергию и взнос на капитальный ремонт с помощью банковских карт, получать консультации специалистов и совершать обмен сканами документов.

Клиентам компании необходимо один раз пройти несложную процедуру регистрации. После регистрации для входа в личный кабинет нужно указать адрес электронной почты или номер телефона и пароль. Паролем может стать любое сочетание букв, цифр и/или символов на английском языке. Подробные инструкции по регистрации и работе в личном кабинете выложены на сайте компании в разделе «Это важно».

Ранее в личный кабинет можно было войти по номеру лицевого счета и фамилии собственника жилья. Это создавало угрозу несанкционированного доступа к персональным данным клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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«Красноярскэнергосбыт временно, до 1 июня, оставил клиентам возможность передавать показания и входить в личный кабинет без регистрации по номеру лицевого счета и фамилии, — прокомментировала заместитель исполнительного директора ПАО „Красноярскэнергосбыт“ по реализации Юлия Смирнова. — Но мы настоятельно рекомендуем жителям регистрироваться уже сейчас. Специалисты Красноярскэнергосбыта помогут разобраться со всеми возникающими вопросами. Например, на любом абонентском участке можно обратиться к контролеру, который вместе с вами пройдет все этапы регистрации. Можно также обратиться в „Виртуальную приемную“ на сайте, в официальные группы ПАО „Красноярскэнергосбыт“ в социальных сетях или к консультантам по телефонам (391) 257-67-05, 8-800-700-24-57».

Работа личного кабинета поддерживается всеми современными браузерами и операционными системами. Кроме того, сервис доступен владельцам смартфонов, коммуникаторов и планшетов, работающих на операционных системах Android, Windows Phone и iOS.