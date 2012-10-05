Экологи бьют тревогу из-за дыма от горящей травы и отходов

Общественники просят ввести в Красноярском крае режим ЧС из-за задымления. Такое предложение было опубликовано вчера, 26 апреля, на Лесном форуме Гринпис.

Напомним, с начала апреля жители Канска жалуются на дым от горящих отходов лесопиления. На карте термоточек видно, что в районе Канска, а также на территории Иркутской области наблюдается сильное задымление, а вокруг Красноярска, Агинского, на территории Сухобузимского района и около Канска — большое количество возгораний.

«В настоящее время в группе районов Красноярского края (Канском, Иланском, Нижнеингашском, Абанском, Дзержинском, Рыбинском, Партизанском, Саянском, Ирбейском) и Иркутской области (Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском, Братском) сформировалась зона очень сильного задымления, вызванного массовым бесконтрольным сжиганием травы, мусора, древесных отходов и отчасти лесными пожарами, — фактически чрезвычайная ситуация межрегионального характера», — отметили представители Гринпис, пояснив, что официального признания ситуации чрезвычайной пока не последовало, хотя в зоне задымления проживает несколько сотен тысяч человек.

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Представители Гринпис предлагают написать обращение к президенту страны с требованием обязать МЧС России признать ситуацию в Красноярском крае и Иркутской области ЧС и направить дополнительные силы пожарной охраны в горящие районы.

Стоит отметить, что по данным краевого министерства лесного хозяйства, ситуация с лесными пожарами находится под контролем. За 26 апреля было ликвидировано 42 лесных пожара на площади в 629 га, а на сегодняшнее утро зарегистрировано еще 14 пожаров на площади 212 га, из которых 6 уже локализованы.