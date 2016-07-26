Гарь и дым: под Железногорском выгорел лес

В лесах вокруг Железногорска в субботу произошел серьезный пожар. Фотографии от жителей города вчера, 23 апреля, были опубликованы в социальных сетях.

На снимках видно, что пожар охватил большую площадь леса, расположенного в популярной у железногорцев зоне отдыха.

«Пришло много сообщений от людей, которые жаловались на запах гари в квартирах и на плохую видимость в микрорайоне, на пр. Ленинградском и ул. 60 Лет ВЛКСМ. Все дело в небольшом лесном пожаре. Остается только закрыть поплотнее окна и пережидать», — написали авторы сообщения.

Напомним, в выходные в Красноярском крае, по данным Авиалесоохраны, осложнилась лесопожарная обстановка из-за травяных палов, которые в ряде случаев перешли на лесные насаждения.

За выходные в крае было зафиксировано 80 термоточек на общей площади в 34 тыс. гектар, а также ликвидирован 31 лесной пожар на площади 231,7 га.