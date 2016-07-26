Гарь и дым: под Железногорском выгорел лес

В лесах вокруг Железногорска в субботу произошел серьезный пожар. Фотографии от жителей города вчера, 23 апреля, были опубликованы в социальных сетях.
На снимках видно, что пожар охватил большую площадь леса, расположенного в популярной у железногорцев зоне отдыха.
«Пришло много сообщений от людей, которые жаловались на запах гари в квартирах и на плохую видимость в микрорайоне, на пр. Ленинградском и ул. 60 Лет ВЛКСМ. Все дело в небольшом лесном пожаре. Остается только закрыть поплотнее окна и пережидать», — написали авторы сообщения.
Напомним, в выходные в Красноярском крае, по данным Авиалесоохраны, осложнилась лесопожарная обстановка из-за травяных палов, которые в ряде случаев перешли на лесные насаждения.
За выходные в крае было зафиксировано 80 термоточек на общей площади в 34 тыс. гектар, а также ликвидирован 31 лесной пожар на площади 231,7 га.
«Кроме переходов в лес огня несанкционированных выжиганий сухой травы, причиной лесных пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах населением. Всего за выходные дни в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 150 лесных пожаров на площади более 2,5 тысяч га из числа возникших в выходные дни и ранее», — отметили в Авиалесоохране.