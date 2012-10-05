В Красноярском крае пронесся смерч (видео)

В Саянском районе на юго-востоке Красноярского края пронесся смерч. Видеозаписью редкого для этих мест природного явления местные жители поделились с журналистами.

Столб пыли образовался посреди поля, неподалеку от трассы, хотя обычно эти явления происходят вблизи воды. По имеющимся данным, никаких разрушений смерч не произвел.

В Красноярском крае смерчи видели лишь несколько раз, причем на юго-востоке региона это первый зафиксированный случай.

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«В нашем регионе это явление редкое, — подтвердила начальник отдела климата красноярского Гидрометцентра Любовь Щербакова. — На моей памяти — а отдел климата занимается данными наблюдения с начала работы станции, это XIX век и по наше время, — за вот этот весь период я находила всего один случай описания смерчей — в Дудинке в 1907 году. В основном мы видим это явление только или с рассказов очевидцев, или же на картинках».