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В Красноярском крае пронесся смерч (видео)
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В Красноярском крае пронесся смерч (видео)

27 апреля 11:35
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В Саянском районе на юго-востоке Красноярского края пронесся смерч. Видеозаписью редкого для этих мест природного явления местные жители поделились с журналистами.

Столб пыли образовался посреди поля, неподалеку от трассы, хотя обычно эти явления происходят вблизи воды. По имеющимся данным, никаких разрушений смерч не произвел.

На юге края сняли на видео смерч

Видео: "Енисей"

В Красноярском крае смерчи видели лишь несколько раз, причем на юго-востоке региона это первый зафиксированный случай.

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«В нашем регионе это явление редкое, — подтвердила начальник отдела климата красноярского Гидрометцентра Любовь Щербакова. — На моей памяти — а отдел климата занимается данными наблюдения с начала работы станции, это XIX век и по наше время, — за вот этот весь период я находила всего один случай описания смерчей — в Дудинке в 1907 году. В основном мы видим это явление только или с рассказов очевидцев, или же на картинках».

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