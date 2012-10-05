В красноярском кинотеатре «Мори Синема» стартовал показ канадо-испанской фантастической комедии «Моя девушка — монстр», главную роль в которой исполнила Энн Хэтэуэй.

По сюжету картины, которую уже положительно оценило большинство западных критиков, гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

«Я помню, что, когда я только получила сценарий, там была записка со словами: „Ты хотела что-то странное, это точно странное“. Начо (режиссер фильма) написал невероятный и очень неординарный сценарий. Я никогда ничего подобного не читала. Именно поэтому данный фильм — тот проект, в котором я всегда надеялась когда-нибудь принять участие. Я заметила, как Начо и Эрик (оператор фильма) работали над проектом, и осознала, что нахожусь в каком-то европейском экзистенциальном фильме про монстров. Это очень, на мой взгляд, круто», — рассказала Энн Хэтэуэй в интервью изданию Cosmopolitan.

Фильм «Моя девушка — монстр» уже вышел в широкий прокат. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра.