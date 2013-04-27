Доллар дорожает на валютном рынке после информации о налоговой реформе

Министр финансов США Стивен Мнучин и директор Национального экономичного совета страны Гэри Кон провели пресс-конференцию в Вашингтоне, на которую моментально отреагировал валютный рынок forex. Они сообщили, что план налоговой реформы Дональда Трампа будет стремиться предоставить налоговые льготы для американских семей и понизить налоговую ставку для бизнеса с одной из самых высоких в мире до одной из самых низких.

«Это будет самое большое сокращение налогов и самая масштабная налоговая реформа в истории нашей страны», — пояснил Мнучин, подтвердив, что ставка корпоративного налога снизится с 35 % до 15 %.

Также Трамп планирует упростить налоговое законодательство США для физических лиц. На сегодняшний день существуют семь ставок налогооблажения для жителей США. Задача — это сократить данные ставки хотят до 3-10 %, 25 % и 35 %. Кроме этого, в планах реформы полный отказ от налога на наследство и альтернативного минимального налога. Последний в основном касался наиболее обеспеченных жителей. «Цель состоит в том, чтобы упростить налоговую систему, снизить ставки и сделать систему более справедливой», — заявил Гэнри Кох, добавив, что США создадут «нулевую ставку налогового обложения для первых 24 тыс. долларов дохода, которые зарабатывает семейная пара».

На фоне этих данных, доллар в среду торговался выше по отношению к корзине основных валют. Индекс доллара США, который показывает отношение американской валюты к корзине из основных шести валют, поднялся на 0.22 % до уровня 99.05.

По волновой теории Эллиотта (fale elliota) подешевел по отношению к доллару евро. После результатов первого тура президентских выборов во Франции единая валюта Евросоюза достигла своего максимума за последние пять месяцев. Сейчас же валютная пара евро/доллар опустилась на 0,42 % до 1,0888.

Потеряло свои позиции по отношению к доллару и золото. На бирже цена за тройную унцию составила 1264,10 доллара, снизившись на 3.1 доллара (0.24 %).

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