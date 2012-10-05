«Захотелось встряхнуться»: правительство Хакасии внезапно отправлено в отставку

Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики, в том числе своих заместителей. Об этом он заявил сегодня, выступая на сессии Верховного Совета республики. Решение Зимина местные журналисты назвали «непредсказуемым и кардинальным».

Как уточняет «Хакасия Информ», Зимин посетовал на нерасторопность членов кабинета министров при решении насущных, постоянно возникающих в республике экономических проблем. При этом в управлении информационной политики хакасского губернатора пояснили, что он принял такое решение по итогам своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Зимин решил сформировать совершенно новую структуру управления, которую представят уже в мае.

Он также заявил о решении сократить количество министерств — в новой структуре вместо 32 органов исполнительной власти останется 23. Сократят более 100 госслужащих, руководителей ряда министерств подберут на конкурсной основе, то же самое касается заместителей Зимина.

Опроверг губернатор и информацию о том, что уезжает из Хакасии. «Я всем говорю „спасибо“, гарантирую, что репрессий не будет. Я живу здесь, буду работать здесь, не надо меня провожать, я никуда не собираюсь. Поступит команда — будем развивать Сибирь, но пока такой команды нет. Я вас всех благодарю за работу и поддержку», — цитируют Зимина журналисты.

Сам он объяснил свое неожиданное решение желанием «встряхнуться». «Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было не простое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все», — прокомментировал свое решение на странице в Instagram глава Хакасии.

Единственный министр, которого Зимин не может отправить в отставку, — это глава МВД Илья Ольховский, потому что его назначают федеральные власти. Напомним, сам Зимин возглавляет Хакасию с 2009 года, в последний раз его переизбирали в сентябре 2013 года.