Представлены предварительные требования к новому мэру Красноярска

Горсовет опубликовал проект порядка проведения конкурса на замещение должности главы Красноярска.

Напомним, с 2015 года в Красноярске действует новый порядок выбора главы города — теперь градоначальником станет тот, кто победит в кадровом конкурсе.

Согласно проекту, кандидатом на пост главы города сможет стать россиянин в возрасте от 21 года, владеющий русским языком и не имеющий ограничений пассивного избирательного права. Он должен будет представить конкурсное задание — программу работы на должности главы города, проект основных направлений социального и экономического развития на 5 лет и предполагаемую схему организации управления администрацией.

Сам конкурс предполагается в формате индивидуального собеседования, во время которого кандидатов будут оценивать по утвержденным критериям по 10-балльной шкале. Конкурсная комиссия из 10 человек (половина назначается городским Советом, а другая — губернатором края) определит из всех участников двух победителей, и их кандидатуры представят на обсуждение депутатам Горсовета, и те в свою очередь голосованием выберут нового мэра.

Добавим, полномочия нынешнего главы Красноярска Эдхама Акбулатова истекают во второе воскресенье сентября 2017 года.

Представленный порядок утверждения нового градоначальника еще предстоит согласовать депутатам Горсовета.

