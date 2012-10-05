Студенты СФУ пройдут практику на предприятиях компании «Роснефть»

В Сибирском федеральном университете прошел традиционный «День Роснефти». Третий год подряд мероприятие проходит в формате многоэтапного конкурса, в котором студенты конкурируют за право пройти производственную практику на одном из дочерних предприятий компании.

В ходе конкурса учащиеся соревновались в составлении профессиональных кейсов, выявляли лучшего оператора по добыче нефти и газа, решали производственные кейсы и так далее. Студенты приняли участие в решении практических производственных задач по направлениям «бурение и добыча углеводородного сырья», «переработка нефти» и прочим. Тематика конкурсов была подобрана таким образом, чтобы максимально полно раскрыть потенциал будущих практикантов. Кейсы помогли оценить не только уровень знаний студентов, но их способность ориентироваться в сложных ситуациях и предлагать нестандартные эффективные решения.

На суд жюри начинающие нефтяники представили 16 экологических видеороликов. Оценивали работы студентов сотрудники дочерних компаний.

Помощник генерального директора АО «Востсибнефтегаз» Сергей Дубинцов прокомментировал:

«Еще одним отборочным этапом стал творческий конкурс видеороликов, посвященный Году экологии, где студенты постарались выразить личное отношение к вопросам сохранения окружающей среды и подчеркнуть их важность в будущей профессиональной деятельности. Мы рады, что у будущих сотрудников „Роснефти“ правильные приоритеты».

По итогам конкурсов право пройти оплачиваемую производственную практику на предприятиях компании в 2017 году завоевало порядка 50 лучших студентов университета — учащиеся всех основных специальностей.

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Добавим, одно из решений задачи обеспечения проектов компании квалифицированными кадрами — развитие партнерских отношений с образовательными организациями: школами, колледжами, вузами. На базе лучших школ компания создала практически во всех регионах присутствия «Роснефть-классы», которые обеспечивают профильную довузовскую подготовку будущих нефтяников. Также «Роснефть» тесно сотрудничает с СФУ.

Так, при финансовой и организационной помощи в университете построен учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа, оснащенный современным оборудованием. Сейчас это один из самых востребованных институтов среди абитуриентов, конкурс составляет до 17 человек на место в зависимости от специальности.