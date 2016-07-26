Президент СФУ прокомментировал уголовное дело в отношении проректора

Председатель краевого парламента и президент СФУ Александр Усс сегодня прокомментировал расследование уголовного дела в отношении первого проректора университета.

Напомним, в понедельник в ГСУ СК по краю сообщили, что проректора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он дал распоряжение подчиненному включить одного из студентов в список получателей грантов, хотя оснований для этого якобы не имелось. В результате студент получил 150 тыс. рублей, которые потратил на личные цели.

Сегодня комментируя ситуацию, спикер Законодательного Собрания Александр Усс отметил:

«Я бы не назвал это скандалом. Как обычно, ходит много разных слухов, что вот развернулась борьба вокруг будущего ректорства или что-то в этом духе... Что я могу сказать? Вопросы, которые исследуются сегодня соответствующими компетентными органами, для меня неясны, поскольку это их компетенция, и суть этих вопросов я комментировать просто не имею права, тем более что идут следственные действия. Это одна тема».

Он также назвал проректора университета профессионалом и подчеркнул, что заслужил доверие руководства.

«Могу сказать о Павле Михайловиче Вчерашнем только самые добрые слова. Он, не только по-моему, но и по мнению большинства людей, которые его знают, на сегодняшний день является одним из наиболее профессиональных, порядочных и компетентных руководителей Сибирского федерального университета. И не случайно действующий ректор СФУ академик Ваганов предложил именно его в качестве кандидата на должность будущего ректора. По этому поводу состоялось решающее заседание наблюдательного совета университета, чего требует его устав. В состав наблюдательного совета входят как сотрудники учебного учреждения, так и иные лица. А возглавляет этот совет Михаил Михайлович Котюков — руководитель Федерального агентства научных организаций. И на основании такого решения наблюдательного совета кандидатуру Вчерашнего поддержал губернатор Красноярского края, направив соответствующее представление министру образования РФ. Сегодня у меня нет никаких оснований сомневаться в правильности такого рода предложения».

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В заключении спикер добавил: «Что касается наших контролирующих и правоохранительных органов, то я не имею никаких причин считать, что это какие-то, так скажем, игры. Наши компетентные органы должны работать и работают в защиту государственных интересов. Надеюсь, что по окончании всех необходимых проверочных действий истина будет установлена».