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Президент СФУ прокомментировал уголовное дело в отношении проректора
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Президент СФУ прокомментировал уголовное дело в отношении проректора

27 апреля 15:50
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Председатель краевого парламента и президент СФУ Александр Усс сегодня прокомментировал расследование уголовного дела в отношении первого проректора университета.

Напомним, в понедельник в ГСУ СК по краю сообщили, что проректора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он дал распоряжение подчиненному включить одного из студентов в список получателей грантов, хотя оснований для этого якобы не имелось. В результате студент получил 150 тыс. рублей, которые потратил на личные цели.

Сегодня комментируя ситуацию, спикер Законодательного Собрания Александр Усс отметил:

«Я бы не назвал это скандалом. Как обычно, ходит много разных слухов, что вот развернулась борьба вокруг будущего ректорства или что-то в этом духе... Что я могу сказать? Вопросы, которые исследуются сегодня соответствующими компетентными органами, для меня неясны, поскольку это их компетенция, и суть этих вопросов я комментировать просто не имею права, тем более что идут следственные действия. Это одна тема».

Он также назвал проректора университета профессионалом и подчеркнул, что заслужил доверие руководства.

«Могу сказать о Павле Михайловиче Вчерашнем только самые добрые слова. Он, не только по-моему, но и по мнению большинства людей, которые его знают, на сегодняшний день является одним из наиболее профессиональных, порядочных и компетентных руководителей Сибирского федерального университета. И не случайно действующий ректор СФУ академик Ваганов предложил именно его в качестве кандидата на должность будущего ректора. По этому поводу состоялось решающее заседание наблюдательного совета университета, чего требует его устав. В состав наблюдательного совета входят как сотрудники учебного учреждения, так и иные лица. А возглавляет этот совет Михаил Михайлович Котюков — руководитель Федерального агентства научных организаций. И на основании такого решения наблюдательного совета кандидатуру Вчерашнего поддержал губернатор Красноярского края, направив соответствующее представление министру образования РФ. Сегодня у меня нет никаких оснований сомневаться в правильности такого рода предложения».

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В заключении спикер добавил: «Что касается наших контролирующих и правоохранительных органов, то я не имею никаких причин считать, что это какие-то, так скажем, игры. Наши компетентные органы должны работать и работают в защиту государственных интересов. Надеюсь, что по окончании всех необходимых проверочных действий истина будет установлена».

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Ваганов Евгений Александрович
Ваганов Евгений Александрович
Ректор Сибирского федерального университета
Котюков Михаил Михайлович
Котюков Михаил Михайлович
Руководитель Федерального агентства научных организаций

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