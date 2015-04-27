Стали известны доходы губернатора Красноярского края

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и его жена отчитались о подросших за прошлый год доходах. Если в 2015 году глава региона заработал 2,621 млн рублей, а его супруга Наталья — 3,069 млн рублей, то в 2016 году Толоконский задекларировал 2,824 млн рублей, а жена — 4,773 млн.

Виктор Толоконский по-прежнему владеет половиной квартиры общей площадью 304,5 кв. м, а его супруга — половиной квартиры площадью 69,9 кв. м.

Кроме того, в пользовании Толоконских находится жилой дом площадью 493 кв. м, в пользовании его супруги также значится квартира площадью 304,5 кв. м. Транспортных средств у них, согласно декларации, так и не появилось.

Добавим, о доходах отчитываются и другие губернаторы. Так, глава Тувы Шолбан Кара-оол, согласно официальным документам, в прошлом году заработал чуть более 4 млн рублей (почти на уровне позапрошлого года), а его жена — почти 2,5 млн. Каждый из супругов имеет в собственности по «Мерседесу». Вся собственность у них находится на территории России — это 2 квартиры, 2 гаража и земельный участок. Сведения о доходах губернатора Хакасии Виктора Зимина пока не обнародованы.