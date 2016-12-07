Топ-5 самых красивых моделей Красноярска

С модельной индустрией связано много жутких стереотипов, и всё же каждая третья девочка планеты мечтает стать новой Натальей Водяновой и украшать собой обложки модных журналов. Мы нашли 5 девушек с необычной и завораживающей внешностью из Красноярска, которые добились успеха в мировой фэшн-индустрии и не собираются останавливаться.

В недалеком прошлом фото Ани попали на обложки и страницы Cosmopolitan, BAZAAR, Rolling Stone и другого глянца. Теперь она примерная жена и хозяйка своего модельного агентства, но все ещё продолжает сниматься, чтобы не остаться, так сказать, сапожником без сапог.

Рыжеволосая красноярка уверенно покоряет зарубежную фэшн-индустрию. Своей необычной внешностью девушка уже влюбила в себя всемирно известный бренд Gucci и почти все последние фотосессии, видеоролики и показы компании не обходятся без её участия. Несмотря на интересную работу, Полина скучает по Родине и на своей страничке в Instagram публикует отрывки клипов культовых российских звезд девяностых и нулевых.

Яна или Санса (под таким псевдонимом вы можете найти её фото на сайтах модельных агентств Нью-Йорка и Парижа) уже успела оказаться на страницах журналов Vogue, Glamour, шагала по подиуму в нарядах от RUBAN, снималась во множестве рекламных кампаний. Яркую внешность, которая легко поддается трансформации на съемках, и выразительные глаза молодой красноярки невозможно не заметить. И Яна, правда, чем-то напоминает героиню ставшего культовым сериала «Игра престолов» — Сансу Старк.

Эта девушка — яркий пример того, что привычные стереотипы о моделях уже не актуальны. Марина увлекается спортом, правильным питанием, любит природу и искусство, без ума от Столбов и Ергаков. Её образ — это воплощение европейской высокой моды сибирского происхождения. Благодаря своему стойкому характеру, девушка много работает и уже представляет модельные агентства Москвы, Парижа, Милана и бразильского Сан-Паулу.

Лизе всего 17 и в отличие от остальных участниц топа она только делает первые шаги в модельной карьере. Девушка начинала со съёмок одежды красноярских брендов и маленьких шоурумов, а сейчас её можно увидеть во французском люксовом журнале Attitude.

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru