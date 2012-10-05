«Как ребенок»: плачущего медвежонка спасли от державшей его на цепи женщины (видео)

В Туве спасли плачущего трехмесячного медвежонка, которого выгуливали на цепи по столице республики. Инцидент произошел накануне в Кызыле.

По сообщениям очевидцев, женщина гуляла по центру города с медвежонком, который был пристегнут к цепи. При этом животное рычало и издавало жалобные звуки. Действия женщины вызвали негодование прохожих. Одна из них обратилась за помощью к правоохранителям и приютила животное. По некоторым данным, владелица медведя уверяла, что «это подарок».

«Госкомохота изъяли медвежонка у женщины, которая таскала его на цепи в центре города!!! Где она его взяла, я не знаю. Забрала на передержку для того, чтобы передать егерям в заповедник, которые помогут ему вырасти и выпустят домой. Он ещё малютка, возраст примерно 3 месяца. Попил молока, начал играть, очень любопытный и ведет себя, как человеческий ребенок», — рассказала в социальных сетях спасительница животного.

Девушка сняла на видео, как медвежонок играет у нее дома. На кадрах видно, что его заинтересовала обувь и шведская стенка.

Позже девушка рассказала, что уже договорилась о том, что медведя возьмут на реабилитацию в заповедник, а потом выпустят на волю. Она заверила, что он не попадет в частные руки, зоопарк или цирк.