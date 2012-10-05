Заполыхали дачи: МЧС отправило вертолеты тушить подбирающиеся к жилью пожары

Вертолеты МЧС отправлены тушить пожары в районах Красноярского края, сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Из Абакана и из Красноярска два вертолета Ми-8 отправлены в Шарыповский и Рыбинский районы края. Использоваться они будут для мониторинга и своевременной ликвидации пожаров, которые сегодня возникли рядом с населенными пунктами. По данным управления МЧС в Шарыповском районе, на территории поселений Александровка и Березовка, зафиксировано около 40 термических точек, а в Рыбинском — горят окрестности Михалёвки и Больших Ключей. Пока на жилые строения огонь не перекинулся.

Еще один крупный пожар бушует в Манском районе — по данным ГУ МВД по краю, он охватил более десятка строений в деревне Белогорка. По информации МЧС, это дачи, а не жилые дома. Там тоже идет борьба с огненной стихией. Во всех трех районах подняты по тревоге полицейские.

В пресс-службе МЧС пояснили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожарную обстановку в регионе осложняет ветреная погода.

«Для оперативной борьбы с огнём наряду с противопожарной службой задействованы коммунальные организации и местные предприятия с приспособленными для подвоза воды машинами. Авиационная техника МЧС направлена для мониторинга пожарной обстановки и своевременной ликвидации пожаров при угрозе жилью и объектам инфраструктуры», — пояснили в пресс-службе.

Это не единственные пожары, которые действуют в крае. Так, жители поселка Нанжуль-Солнечный в Красноярске сообщают, что сухая трава горит вокруг поселка с трех сторон. До этого крупный пожар был зафиксирован в районе плодово-ягодной станции в Октябрьском районе.