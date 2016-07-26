В Красноярске огонь уничтожает сад с плодовыми деревьями

В Красноярске горит сад плодово-ягодной станции. Об этом сообщила 27 апреля жительница города в социальных сетях.

Около полудня жительница района возле плодово-ягодной станции опубликовала фотографии, на которых видно, что горит сад с плодовыми деревьями. Огонь распространяется по сухой листве и траве и, по словам женщины, уже подбирается к жилым домам.

«Все соседи уже оборвали телефоны пожарных. Дома стоят на приличном расстоянии друг от друга, но если поляну и сад не начнут тушить, огонь быстро распространится дальше», — посетовала женщина, пояснив, что ждут они уже около 40 минут, но помощи пока нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю подтвердили: о пожаре известно, сейчас принимаются меры по его тушению, но пожарных не хватает, так как это далеко не единственный пал травы в городе. Стоит отметить, что дым от горящей травы был виден в районе Зеленой Рощи и в других районах города.

«Когда люди перестанут жечь траву? Это же стихийное бедствие просто», — возмутились в комментариях красноярцы.

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В краевом управлении МЧС напомнили, что с 20 апреля в крае введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить открытый огонь.

Штрафы составляют для физических лиц от 2 до 4 тыс. рублей, а должностным лицам и предприятиям придется заплатить намного больше.