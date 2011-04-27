В Красноярском крае убит депутат

34-летнего жителя села Кольцово Назаровского района подозревают в убийстве депутата — мужчина обиделся на него как на своего бывшего работодателя.

Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, инцидент произошёл сегодня — в 7 часов утра подозреваемый пришел в контору местного сельскохозяйственного предприятия и в ходе ссоры с управляющим, который также являлся депутатом Степновского сельского совета, нанес ему около 10 ножевых ранений.

«Потерпевший оказывал активное сопротивление. Ему на помощь пришел случайно проходивший мимо рабочий предприятия, который выбил нож из рук нападавшего и вызвал скорую помощь. Потерпевший скончался по дороге в больницу», — рассказали в управлении.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошёл из-за того, что управляющий уволил подозреваемого с работы за систематическое употребление спиртного и отказывался принимать обратно.

По данным пресс-службы ГУ МВД региона, убитому было 53 года. И именно полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.