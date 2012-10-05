В Красноярском крае предложили реформировать агентство по делам Севера

На сессии Законодательного Собрания края депутаты заслушали доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в крае Семена Пальчина.

Традиционно отчет о проблемах коренных народов Красноярского края основывался на обращениях граждан. Пальчин выступил эмоционально и призвал более пристально вести дела северян. Депутаты в свою очередь задали много вопросов, один из них касался работы краевого агентства по развитию северных территорий и того, как ее оценивает сам уполномоченный.

«Глубоко убежден, что функционал агентства надо менять. Оно действительно должно быть агентом Севера, агентом народа в Красноярске, потому что тот мощный интеллектуальный потенциал, которым обладает Красноярск с его институтами и университетами, позволяет перелопачивать, осмысливать и реализовывать там, на месте, научные знания и достижения. А все эти документы — порядки, регламенты — надо отдать нашим северным территориям. У них есть опыт, когда они были субъектами федерации, они справлялись. Агентство должно быть мозговым центром, генератором наших идей. Переформатировать, переориентировать функционал агентства, думаю, необходимо», — рассказал Семен Пальчин и поставил агентству за работу оценку удовлетворительно.

Парламентарий Владимир Рейнгардт поинтересовался, разбирался ли уполномоченный с историей с браконьерским отстрелом тысяч оленей на Таймыре. Семен Пальчин пояснил, что прошедшая в СМИ информация не вполне достоверна, ее изучали правоохранительные органы.

«Сложенные в тундре оленьи туши — обычное явление, это не значит, что они брошены. Охотники складируют добычу, потому что невозможно за раз вывезти все туши. Масштабы браконьерства, которое в каких-то масштабах действительно существует, многократно преувеличены», — считает уполномоченный.

Виктор Кардашов заметил, что от доклада к докладу повторяет свой вопрос о подготовке кадров для оленеводства и что соответствующее агентство, министерство сельского хозяйства и министерство образования не имеют программы подготовки таких кадров. Депутат предложил подготовить ее с учетом потребности в кадрах, в том числе в бюджетной сфере, в территориях традиционного проживания коренных жителей. Петр Медведев назвал доклад Уполномоченного печальным и горьким, пояснив, что поднял аналогичный прошлогодний документ и убедился в том, что изменения «очень маленькие». Депутат предложил оценить, что действительно изменилось за год.

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Семен Пальчин ответил: «Мы с вами реалисты, быстрых изменений нет. По большому счету меры государственной поддержки, которые были год и два назад, себя исчерпали. Если мы говорим о том, чтобы наращивать поголовье оленей, то эта задача уже выполнена. Теперь нужно переходить на высокодоходное оленеводство, инновационные технологии, более глубокую переработку оленины. Сегодня нужны другие меры поддержки оленеводства».

Депутат Вера Оськина попросила уточнить, из каких территорий поступает больше всего писем и что изменилось в качестве жалоб. Уполномоченный рассказал, что количество обращений в 2016 году выросло, в целом возросла и социальная напряженность на территории Таймыра и Эвенкии не только применительно к коренным народам.

«Увеличился объем жалоб по жилищным вопросам. Начали строить на Севере: в Тухарде построили 6 домов, а коммуникаций к ним вовремя не подвели. Это вызвало вал жалоб. Еще одна болезненная тема — вытеснение рыбаков и охотников с мест традиционных промыслов. Земли, где веками охотились и рыбачили их предки, распределяются на конкурсной основе, там появляются новые хозяева. И снова шквал жалоб», — констатировал он.

Павел Семизоров поддержал предложение уполномоченного о переформировании профильного агентства. Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов отметил полное отсутствие оленеводческих ферм в крае, в то время как на Ямале они успешно развиваются, и попросил оценить, есть ли в регионе такие перспективы и что для этого нужно делать. Уполномоченный подтвердил, что адаптация традиционного хозяйствования к современным сферам экономики довольно успешно идет и на Ямале, и на Чукотке, и в Якутии. В крае же с этим есть трудности.

Заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Валерий Вэнго акцентировал внимание коллег и правительства края на трех моментах. Первый — это ситуация с принятыми краевыми законами в отношении коренных народов: «У нас в крае одна из лучших законодательных баз в Российской Федерации, но проблема в том, что с момента принятия этих законов очень медленно идет их реализация или не идет вообще». Кроме того, по словам парламентария, принятые и принимаемые с большим запаздыванием постановления правительства края, которые регламентируют меры экономической и социальной поддержки коренных народов. Также он отметил, что постановления, которые принимаются по докладу Уполномоченного, почти не выполняются.

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Спикер краевого парламента Александр Усс, выслушав выступление Валерия Вэнго, обратился к депутатам-северянам: «Нам ничто не мешает систематически обострять эти вопросы и „толкать“ их в традиционном бюрократическом смысле этого слова. Никто более эффективного механизма, чем этот, не придумал. И наша практика наглядно убеждает, что мы действительно многое можем, если просто возьмемся за что-то и не ослабляем хватку. Поэтому вы как депутаты от тех территорий должны быть заинтересованы в мобилизации нас, с тем, чтобы не дожидаясь выступления Семена Яковлевича, ставить эти вопросы с той категоричностью, которая требуется для выполнения. Полагаю, что все вас поддержат. Это надо делать постоянно. Это вообще наш стиль — требовать то, что мы приняли, и то, что адресовано другим людям».

По итогам обсуждения депутаты решили доработать проект постановления по докладу уполномоченного и рассмотреть его на следующей сессии.

Пальчин Семен Яковлевич Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае

Кардашов Виктор Иванович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. Президент ФК «Енисей»

Семизоров Павел Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва