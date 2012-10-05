«Красноярскэнергосбыт» обесточит садовые товарищества за долги

Многомиллионные долги садовых товариществ Красноярского края вынуждают ПАО «Красноярскэнергосбыт» идти на крайние меры, сообщили 28 апреля в компании. На 2 мая запланированы отключения дачных объединений, задолжавших за потребленную электроэнергию.

Большинство обществ, в отношении которых планируется введение ограничения подачи электроэнергии, являются хроническими должниками перед ПАО «Красноярскэнергосбыт», отмечают в компании.

Среди них «Сад № 5 „Локомотив“» (долг 2,67 млн руб.), СНТ «Ручеек» (2,47 млн руб.), ДНТ «ОСЖ-Лесной» (1,4 млн руб.), дивногорское СНТ «Землеустроитель» (1,2 млн руб.). Немалые суммы задолжали красноярские общества СНТ пенсионеров «Заря» (431,8 тыс. руб.), СНТ № 3 «Красноярец» (249,5 тыс. руб.) и СНТ «Школьный» (130,2 тыс. руб.).

Энергетики также продолжают работу по выявлению неучтенного потребления электроэнергии. Так, в ходе плановой проверки, в головном приборе учета СНТ «Здоровье Красфарма», было обнаружено встроенное устройство («жучок»), тормозящее работу счетчика. В результате «Красноярскэнергосбыт» через суд взыскал 7,19 млн рублей. Потребление электроэнергии в подобных случаях рассчитывается по максимальным параметрам: как произведение максимальной мощности энергопринимающих устройств общества и его круглосуточной работы за весь период незаконного подключения. Штраф за неучтенное потребление может быть наложен и в иных случаях — например, если нарушена опломбировка прибора учета или истек его межповерочный интервал.

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«Зачастую задолженность садовых обществ является прямым следствием халатного отношения их председателей к своим обязанностям, а иногда и прямого злоупотребления полномочиями, — рассказала заместитель исполнительного директора ПАО „Красноярскэнергосбыт“ по реализации Юлия Смирнова. — Следует помнить, что председатель СНТ должен нести ответственность за состояние приборов учета, их защиту и своевременную поверку. А собственники садовых участков должны добиваться от председателя общества строгой отчетности, своевременных проверок технической документации, а также регулярных проверок состояния приборов учета и соответствия счетчиков требованиям законодательства».

На 2 мая энергетиками запланировано лишь частичное ограничение подачи электроэнергии в задолжавших садовых обществах — согласно действующему законодательству и в качестве предупредительной меры. Те общества, которые не оплатят долги до 10 мая, будут обесточены полностью. Полный перечень садовых товариществ, планируемых к ограничению, опубликован на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Важно знать».