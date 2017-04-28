В Красноярске ищут инвестора для застройки ул. Кутузова

В Красноярске объявили аукцион на поиск инвестора для расселения аварийных домов и строительства новых объектов по улице Кутузова, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства администрации города.

На земельном участке площадью 4,6 тыс. кв. м по улице Кутузова расположено 2 жилых дома — № 103 и 105. Эти деревянные двухэтажки признаны аварийными и подлежат сносу. В них проживает 46 семей. Ранее жители домов обратились в администрацию Кировского района, которая в свою очередь инициировала вынесение на комиссию по РЗТ данной территории.

По предварительным подсчетам, затраты на расселение бараков составят порядка 70 млн рублей. Эти расходы возьмёт на себя инвестор. Общий срок действия договора составит 7 лет. При этом через год с момента его заключения инвестор обязан представить в администрацию города проект планировки и межевания территории, а в течение 4 лет — расселить всех граждан. Затем компания может заниматься реализацией своего проекта.

Планируется, что на месте аварийного жилья появится современный жилой дом (не более 17 этажей, примерно 161 квартира) со всей необходимой инфраструктурой. Аукцион состоится 29 мая. Заявки на участие принимаются до 24 мая. Начальная цена лота- 1 тыс. рублей. Она определена независимой экспертной организацией с учетом существенных затрат потенциального инвестора на расселение домов, отметили в департаменте.

В этом году это второй аукцион по программе РЗТ, первый был объявлен 11 апреля в отношении территории в районе ул. Ады Лебедевой — Перенсона — Коммунистическая — Вейнбаума.

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Напомним, в настоящее время приняты решения и заключены 10 договоров о развитии застроенных территорий. В их рамках расселению подлежит 48 домов, в которых проживает 1 578 человек (531 семья). Из них муниципалитет расселяет 19 домов (637 человек в 194 семьях), инвестор — 29 домов (941человек в 337 семьях).

В 2017 году на торгах в рамках развития застроенных территорий планируется реализовать16 площадок общей площадью 16,9 га в разных районах города (4 — в Центральном районе, 3 — в Железнодорожном районе, 5 — в Кировском районе, 1 — в Октябрьском районе, 3 — в Советском районе). На данных территориях расположено 59 ветхих многоквартирных жилых дома и проживает порядка 617 семей. Ориентировочные затраты на расселение составят 1,5 млрд руб.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Галина Голубь прокомментировала: