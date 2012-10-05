Мусор с незаконных свалок в Октябрьском районе вывезут за 1,5 млн рублей

В Октябрьском районе Красноярска ликвидируют несанкционированные свалки. В течение всего года с улиц района планируется вывезти 5 тысяч кубометров бытовых и строительных отходов. На эти цели выделено 1,5 млн рублей в рамках муниципального контракта. Все работы планируют завершить в ноябре.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, только за первый месяц работы специалисты выявили и ликвидировали более 70 кубических метров отходов. Прежде всего уборка производится в частном секторе. Например, с начала действия муниципального контракта в Николаевке очищен перекресток ул. Спартаковцев — Бограда, участок возле дома № 2 по ул. Юбилейная.

Помимо ликвидации несанкционированных свалок, в районе проходят санитарные пятницы. Неравнодушные жители района, сотрудники предприятий и организации, школьники и студенты убирают листву и мусор в парках и скверах.

«Работа по приведению нашего района в надлежащее санитарное состояние носит комплексный характер. В ежедневном режиме специалисты выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки. И здесь очень важна активность горожан, которые могут обращаться в административную комиссию с сообщениями о захламлении территории, передавать адреса. Такая информация может стать основанием для проверки и последующим выявлении нарушителей», — отметил руководитель администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

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Напомним, в целом в городе от мусора очищено уже 727 га территории, в уборке приняли участие 37 тысяч 498 человек из 5 623 предприятий Красноярска. Вывезено 4 211,6 кубометров мусора на 702 самосвалах. С территорий городских кладбищ удалось вывезти 2 759 кубометров мусора. Работы в этом направлении продолжается. Кроме того, в предстоящую субботу, 29 апреля, в Красноярске пройдет общегородской весенний субботник. На уборку городских пространств приглашаются все желающие красноярцы. Для получения инвентаря для уборки горожане могут обращаться в районные администрации, для проведения субботника в своем дворе стоит обратиться в свои управляющие компании и ТСЖ.