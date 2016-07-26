«20 мешков и старые тросы»: с облюбованного туристами участка «Столбов» вывезли мусор

Волонтеры убрали мусор на красноярских «Столбах», сообщили 24 апреля в пресс-службе природного заповедника.

В субботу, 22 апреля, в районе Восточного входа в заповедник состоялся субботник, на который собралось около 50 добровольцев. Уборку проводили в районе Гранитного карьера, где раньше добывался камень, поэтому осталось еще много предметов, напоминающих об этом. В частности, волонтеры собрали большое количество ржавых металлических тросов и листов металла.

Также участники убрали следы пребывания туристов, облюбовавших карьер благодаря искусственному замерзшему водопаду, который уже не первый год заливают спортсмены. «В субботнике, который прошел в рамках Всероссийского экологического субботника, приняли активное участие жители Красноярска, члены Красноярского клуба альпинистов, а также гости нашего города», — отметили организаторы. Всего удалось собрать 20 мешков мусора.

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Кроме того, к экологической акции подключились участники ветеранских соревнований по скалолазанию, которые проходили в этот день на скале Такмак в рамках турнира Олдскул-2017 «Революционный держите шаг!», рассказали в пресс-службе.