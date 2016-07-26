Красноярец пропал после продажи квартиры

В Красноярске больше месяца ведутся поиски мужчины, который пропал, продав свою квартиру. Об этом сегодня рассказали волонтеры в своем паблике «Поиск пропавших детей — Красноярск».

По их данным, родственники 53-летнего Владимира видели его в последний раз в конце прошлого месяца. Сообщается, что 24 марта он последний раз был у отца на ул. 60 лет Октября. Ранее мужчина продал свою квартиру и жил на съемной по ул. Карамзина, 14. После продажи недвижимости его никто не видел.

Волонтеры заявляют, что при себе у пропавшего могла находиться крупная сумма денег. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» подтвердили, что в полицию поступило заявление о пропаже этого мужчины. Там рассказали, что в настоящее время его поиски продолжаются.

Мужчина ростом около 180 см имеет крупное телосложение. Среди особых примет: левая нога в шрамах после операции, хромает. Всех, кому что-либо известно о нем, прозывают звонить в полицию по телефону 269-59-17 или обращаться к волонтерам по номеру 8950-996-60-66.

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