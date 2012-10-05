Виновника пожара на дачах под Красноярском спасли от самосуда

Два уголовных дела возбуждены в Красноярском крае по вчерашним поджогам травы, сообщил 28 апреля руководитель ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Напомним, вчера в Манском, Шарыповском и Рыбинском районах из-за поджогов сухой травы пал перешел на лес и на дачные поселки. В селе Белогорка Манского района, по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, выгорели 10 строений из-за того, что местный житель решил себя не утруждать уборкой травы, а «немного выжечь ее». По материалам сотрудников надзорной деятельности управления, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ. Ему может грозить максимально до 1 года лишения свободы.

«Мы установили лицо, фермера, ему, кстати, 70 лет. У него мы изъяли пистолет при обыске, законно зарегистрированный. Он закрылся в доме и никого не пускал, а мы получили информацию о том, что люди готовы были учинить самосуд. Мы поставили там полицейских, среагировали правовыми методами, возбудив уголовное дело, и сейчас будем решать вопрос о процессуальном статусе, мере пресечения», — рассказал Речицкий.

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По фактам пожаров в других населенных пунктах Рыбинского и Шушенского районов края органы государственного пожарного надзора проводят разбирательства, устанавливают виновных. Еще одно уголовное дело также уже возбуждено, но глава ГУ МВД не рассказал его подробности.



Сейчас в рамках операции «Тайфун» в крае подняты полицейские 4 районов. По словам генерала, все они прошли специальную подготовку для того, чтобы правильно и своевременно реагировать на ЧС природного и техногенного характера. В их задачи входит не допускать мародерства на месте происшествия, вести эвакуацию людей в случае необходимости, а также устанавливать причины и виновников.