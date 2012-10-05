«Поединок голосов»: в Красноярске пройдет международный конкурс оперных певцов

С 16 по 23 мая в красноярском театре оперы и балета состоится IV Международный конкурс молодых оперных певцов имени Петра Словцова.

В творческом состязании примет участие 51 вокалист из России, Литвы, Эстонии, Турции, Монголии, Молдавии, Белоруссии, Армении, Узбекистана и Казахстана.

Конкурсантам предстоит выступить в сопровождении фортепиано, а затем оркестра, исполнив фрагменты оперных сцен вместе с артистами Красноярского театра оперы и балета. Сцены солистам будут ставить молодые режиссеры — участники творческой лаборатории «НАНО-Опера» Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Оценивать участников будут известные российские и зарубежные исполнители, оперные режиссеры и менеджеры европейских оперных театров, среди которых Фьоренца Коссотто и Витторио Терранова (Италия), Любовь Казарновская, Ирина Долженко, Марина Мещерякова и Георгий Исаакян (Россия), Андрейс Жагарс (Латвия), Михаил Мутян (Молдова), Унюшан Кулоглу (Турция), Неэме Кунингас (Эстония) и другие.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 16 мая. В этот день публике представят главную премьеру этого театрального сезона — опера Цезаря Кюи «Кавказский пленник» по мотивам произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Льва Толстого. Как рассказали в пресс-службе оперного театра, этого произведения не было в репертуаре ни одного театра мира более 100 лет. В свое время оно превосходило по популярности даже балет «Лебединое озеро» Чайковского. Этот спектакль — размышления о любви и ненависти, свободе и неволе, жизни и смерти, войне и мире.

17 мая стартует второй этап конкурса. Первый проходил в Москве заочно — жюри оценивало вокалистов по видеозаписям. 19-го мая пройдут показы сцен, подготовленных режиссерами творческой лаборатории, а 21-го — конкурсные прослушивания певцов, вышедших в финал конкурса.

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Имена лауреатов будут названы 22 мая на церемонии закрытия IV Международного конкурса молодых оперных певцов имени Петра Словцова. Завершится вокальное состязание большим гала-концертом с участием победителей конкурса, солистов Красноярского театра оперы и балета и приглашенных гостей, в числе которых солистка Венской государственной оперы Мария Назарова и солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета, обладатель Гран-при III Международного конкурса молодых оперных певцов им. Петра Словцова (2015) Михаил Пирогов.

Билеты на конкурсные концерты можно приобрести на сайте театра оперы и балета.