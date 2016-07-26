Красноярский бизнесмен незаконно добыл нефрита на 1,5 млн рублей

Красноярский бизнесмен пойдет под суд за незаконную добычу более 10 тонн нефрита, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На скамье подсудимых оказался 55-летний руководитель одной из коммерческих организаций Красноярска. Не имея государственной лицензии, он добыл нефрит-сырец объемом свыше 10 тонн из месторождения, расположенного в Шушенском районе края. Полудрагоценный камень, который используется в ювелирных украшения и поделочных изделиях, мужчина планировал продать за пределы России.

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«Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту кражи полезных ископаемых в особо крупном размере. Своими действиями предприниматель причинил ущерб на сумму более 1,5 миллионов рублей. В ходе следствия похищенное полезное ископаемое было изъято из незаконного пользования», — сообщила Волк.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.