ЭХЗ приглашает старшеклассников в трудовой отряд

АО «ПО „Электрохимический завод“» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») совместно с комиссией по делам молодежи (КДМ) профсоюзной организации предприятия организует трудовой отряд старшеклассников. В него войдут дети работников ЭХЗ и предприятий-партнеров. Летом ребята из будут работать на базе физико-математического лицея № 174.

В трудовые отряды принимаются старшеклассники от 14 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. ТОСы будут работать три сезона: первый — с 1 по 22 июня, второй — 27 июня по 16 июля, третий — с 18 июля по 6 августа. Ребята смогут приобрести трудовые навыки, получат опыт работы в коллективе и возможность заработать свои первые деньги.

Записаться в отряд можно у председателя КДМ профсоюзной организации ЭХЗ Полины Деминой (Бортникова, 13, кабинет № 314. тел. (39169) 9-37-74) начиная с 1 мая.

Отметим, что в качестве работодателя всех городских трудовых отрядов выступает Молодежный центр: принимает на работу, начисляет и выплачивает заработную плату совместно с Центром занятости ЗАТО Зеленогорск, следит за соблюдением условий труда, контролирует питание и организует полноценный отдых ребят.